中港研器官配對 仍以本地優先

【本報訊】醫院管理局上周六派遣器官移植專家代表團到廣東省，與內地器官移植專家交流。瑪麗醫院肝臟移植中心教授陳智仁表示，兩地交流期間討論設立第二層互助分配機制，即器官仍以本地優先採用，惟當兩地任何一方有器官未有合適病人能作配對時，兩地會通知對方，再從臨床角度判斷是否合用；本港會以醫學角度作最終決定。至於市民一直有所疑慮的器官販賣問題，內地會利用大數據留意器官販賣情況，如發現異樣，可聯絡公安調查跟進。

港去年僅80人完成移植 威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔稱，醫管局現時約有2,594名病人等候接受器官捐贈，去年只有80人完成器官移植，數字十分不理想，局方盼拓展移植器官的來源及供應。就全世界而言，美國、英國、德國等都設有跨境互助機制。

陳智仁亦稱，內地器官捐贈歷史逾30年，器官分配體系與本港大致相同，設有評分系統，根據數值確定醫療的緊急程度。內地每年有逾1.7萬宗器官移植，排名亞洲第一、全球第二，其中每年約有1,100宗器官未能成功配對的個案，數字非常高，故相信兩地建立恒常器官移植互助機制可有助本港應付器官移植需求。去年本港約有70名等待換肝的患者，因為無合適配對而過身，他強調政策對本港更有益處。

對於香港器官捐贈中央名冊取消登記出現異常，或因部分人因不希望器官被捐到內地，李錦滔感痛心，強調作為捐贈者選擇捐器官是出於無償愛心，不應注目在種族上，「冇聽過德國唔准去法國、波蘭唔准去荷蘭。」