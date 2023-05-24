取消捐器官潮有詐 執法部門介入調查

近月數字可疑 政府指破壞系統 由去年12月至本年4月，共有5,785個取消登記捐贈器官的申請，遠高於以往申請取消的數字，而當中有逾半取消登記個案中，申請者根本從未登記捐贈器官，或屬重複取消。政府表示留意到器官捐贈中央名冊網站內，取消登記的數字有不尋常，包括數目有一半未有登記而取消，亦有好多涉及重複取消等。政府形容這是「非常可疑」破壞系統的行徑，已要求執法部門調查當中是否有違規或犯法行為。

執法部門表示，網絡安全及科技罪案調查科正了解事件，而衞生署也稱，中央器官捐贈登記名冊查閱資料要求的電話熱線近日收到大量查詢，會盡快增加資源應付需求。如就取消器官捐贈登記涉及懷疑違法行為，衞生署會配合執法部門調查。

移植學會冀捐贈機制增資訊 政府表示，器官捐贈非常重要，可幫助因器官受損或不能發揮作用的病患，形容是「救人命」的重要合作機制。世界各地均鼓勵及推動器官捐贈計劃幫助病患者，而過往本港亦有不少病患者因得到器官捐贈而拯救生命，故政府會繼續大力推動計劃，同時推動與內地合作。

另外，移植學會會長馬錦文表示，現時討論的跨境器官移植制度，是在港找不到合適接受移植的病人，才會將器官捐贈至內地合適的患者。以腎臟移植為例，本港輪候冊上輪候換腎的病人數目已有2,000人，除非是有罕有血型或是丙型肝炎，基本上很少出現有腎臟捐出，但找不到合適接受移植的病人。

她強調，本港的醫療制度會確保捐贈者的器官，按緊急先後次序移植到香港病人身上。她亦同意香港與內地對於器官捐贈的制度並不相同，作為業界亦希望有多些相關訊息了解兩地制度，相信跨境器官移植制度不會一時三刻便可以成事。

而對於近日取消登記器官捐贈數字飆升，馬錦文感到擔心和關注，希望多了解市民取消的原因。她說，器官捐贈是大愛的表現，只想幫助有需要的病人，希望不要受其他因素影響。

肝移植協康會籲勿取消捐增 本身是活肝受贈者的香港肝臟移植協康會會長黃龍輝說，本港非常缺乏器官捐贈，衞生署數字顯示去年只有20多宗肝臟移植手術，當中約10宗屬於屍肝移植，兩項數字均是10年來最低，4至5月更是一宗移植都無。他指一具遺體的器官可救助20人，他尊重取消捐贈者的個人選擇，但仍渴望市民簽署器官捐贈卡後不要取消。

對於本港和內地探討建立恒常器官移植互助機制，他認為機制日後會是政府與政府對口，相信器官的來源不會有問題，希望外界不要有聯想。