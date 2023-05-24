鄭掌律政司 龜速處理反修例案 逾萬人被捕 6000人未知是否檢控
【本報訊】2019年反對修訂《逃犯條例》運動中有逾萬人被捕，但時任律政司司長鄭若驊任內龜速處理反修例案件，導致當中約6,000人至今仍未獲通知是否會被落案檢控。今屆政府早前指，將在2月內公布調查後的跟進行動，惟至今一直未有公布，港府最新表示，不基於案情及證據考慮的處理時間表是「不切實際」，拒絕為執法部門處理時間「畫線」。
各界轟檢控慢 「冇心做」
審理反修例案件慢，當時外界就有聲音指時任律政司司長鄭若驊責無旁貸，炮轟律政司檢控速度緩慢，令個案累積，更狠斥律政司「冇心做」，促請律政司考慮增加人手，加快反修例案件的檢控工作，同時又要求司法機構盡快進行改革，包括設立量刑委員會和司法監察委員會，以及廢除法官戴假髮的過時制度等。
而議員張欣宇日前就表示，約有150宗個案已獲警方告知結案，希望當局可加快審視個案進度，並交代案件進展。港府表示，執法部門處理刑事案件，一向按證據丶實際情況及案情需要處理，任何不基於案情及證據考慮的處理時間表是「不切實際」，亦未必符合法治精神。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230524-0524_00174_003/鄭掌律政司--龜速處理反修例案--逾萬人被捕--6000人未知是否檢控
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：