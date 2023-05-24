鄭掌律政司 龜速處理反修例案 逾萬人被捕 6000人未知是否檢控

【本報訊】2019年反對修訂《逃犯條例》運動中有逾萬人被捕，但時任律政司司長鄭若驊任內龜速處理反修例案件，導致當中約6,000人至今仍未獲通知是否會被落案檢控。今屆政府早前指，將在2月內公布調查後的跟進行動，惟至今一直未有公布，港府最新表示，不基於案情及證據考慮的處理時間表是「不切實際」，拒絕為執法部門處理時間「畫線」。