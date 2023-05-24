涉30億 罰1.5億 競委會第二輪入稟 安樂 犯法畀錢甩身

合謀定價工程瓜分 鄭若驊夫旗下有份 去年揭發空調工程合謀定價瓜分醜聞，涉案的「安樂機電設備工程」，是前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程子公司，承認違反競爭法，被競爭事務委員會重罰1.5億元後甩身。競委會昨宣布就案件展開第二輪訴訟，對象包括安樂機電及另一間空調供應商「Johnson Controls」。競委會指兩輪訴訟涉及的行為，對本地空調工程服務構成影響，涉及工程總額超過30億元。

競委會去年6月就案件展開首輪訴訟，涉及兩間空調工程供應商及員工，包括安樂機電及信興機電。而昨日展開的第二輪訴訟，對象包括安樂機電設備、江森自控香港有限公司、約克國際（北亞）有限公司及Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。

違競爭條例第一守則 競委會公布案情指Johnson Controls及安樂機電互為競爭對手，兩間空調工程供應商在2015年12月14日至2018年6月24日期間，在港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及或圍標。該會認為有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》第一行為守則，而李銳明亦牽涉入違反該守則。

安樂機電於去年11月就首輪和第二輪訴訟，與競委會訂立合作協議。根據協議條款，安樂機電將就該兩輪訴訟承認法律責任，支付1.5億元罰款及競委會的調查費用及訟費，並推行全面的競爭合規計劃。

至於在向Johnson Controls及其前僱員李銳明展開的法律程序中，競委會現向審裁處申請下列7條命令，包括宣布Johnson Controls違反競爭條例守則，以及宣布李銳明牽涉入違反該守則；向他們施加罰款；向Johnson Controls收取競委會調查費用；禁止Johnson Controls從事違反該守則的相同行為；禁止李銳明從事牽涉入違反該守則的相同行為；Johnson Controls須推行有效的合規計劃，以及向兩組答辯人收取競委會的訟費。

倘涉合謀應盡快申報 競委會指本案入稟標誌着競委會對首輪及第二輪訴訟答辯人的調查已結束，相信兩輪訴訟涉及行為，對本地空調工程服務構成直接或間接的影響，涉及的工程總額逾30億元。競委會再次提醒所有企業，不應參與反競爭行為，而已從事合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作；籲各界保持警覺，並向競委會舉報可疑個案。

安樂工程則公布，就訴訟及第二輪訴訟事項，競委會已結束其調查，對於安樂工程和安樂機電設備的空調工程，委員會沒有未完成的調查。安樂工程去年11月公布，公司在第二輪訴訟中不被列為答辯人，根據當時簽訂的協議，安樂機電設備於訴訟及第二輪訴訟下的潛在責任均已獲處理及解決。安樂工程表示，集團業務一直如常運作，並將繼續致力為客戶提供優質服務。

前律政司司長鄭若驊 競委會就本地空調工程合謀案件展開第二輪訴訟。 安樂工程旗下涉案的「安樂機電設備工程」承認違反競爭法，被競委會重罰1.5億元。