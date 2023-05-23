詐騙手法屢創新 陷阱處處要小心

科技改變生活，以前想要買嘢，出街係必須；有時為咗慳錢，或者有咩特別嘢想買，跨區購物都好平常。家陣就方便得多囉，網上購物大行其道，只要喺屋企撳幾個掣，想要嘅貨品就會有專人送上門，莫講話其他區嘅貨品，就連其他國家嘅特產，都一樣買到。之不過，科技帶來方便嘅同時，亦帶嚟危險，好似話詐騙咁，以前啲騙徒又仆又碌，又出口術又做大戲，先呃到一千幾百；依家啲騙徒，整個「釣魚網站」出嚟，受害人閒閒哋都唔見幾萬銀，都咪話唔得人驚！

呢嗱！尋日就有工會聯同騙案受害人舉行記者會，由受害人親身講述自己嘅悲慘經歷。大部分受害人都係因為一個唔小心，有啲人係誤信積分即將到期，有啲人則因為假網站製作太精美，總之誤信個「釣魚網站」仲登入埋自己帳戶，結果咪被盜走信用卡資料，蒙受損失囉。查實大部分受害人好快就發現自己領咗嘢，咪拿拿臨打去信用卡中心求助，希望中止交易或者即時停咗張信用卡。之但係，有信用卡嘅市民應該有經驗，並唔係間間信用卡中心嘅電話都咁容易打得通，有啲搞完一大輪電話錄音選項之後，仲要聽多廿幾卅分鐘音樂，都未必有真人客服聽電話；遇上呢啲情況，受害人點會唔躁呢！

更令人無奈嘅係，有受害人成功聯絡上客服，但連對方都唔清楚需要受害人提供乜嘢證明才可以中止交易，免除款項。即使有啲被盜用嘅交易係發生喺外國，受害人亦提交出入境紀錄作為證明，但銀行依然以涉及「非觸式交易」為由，要求受害人承擔整筆款項。

查實近年信用卡詐騙數字急增，同「非觸式交易」嘅流行不無關係。數據顯示，去年全年一共391宗信用卡騙案，但去到今年首季，已經發生咗229宗，係去年全年嘅六成。當中最常見嘅個案，就係傳統信用卡線上交易同埋「非觸式交易」，包括咗使用Apple Pay同埋Google Pay交易。

值得慶幸嘅係，今次勇敢站出嚟分享經歷嘅受害人，喺經過同信用卡中心多番交涉，並投訴至金融管理局同埋消委會之後，最終都獲得免除款項。之但係，經歷長時間鬥智鬥力、擾擾攘攘，受害人點會唔心灰意冷呢？有受害人批評銀行步步為「盈」，每一步都是為咗自己盈利，冇保障客戶，係「推客戶去死」，雖然有道理，但都夾雜咗啲啲怨氣。至於有意見認為政府應該有制度保障市民，建議政府就「非觸式交易」設監管機制，並提供「一鍵Cut卡」功能等，呢啲建議就更加貼地。

之但係，建議再好，都要官員肯聽先有用。假如港府係從善如流的話，家陣治安又點會咁差，點會有假難民，點會晚晚有斬人呢？各位都係自求多福，惟有事事小心，唔識就多啲問親朋戚友，咁就冇咁易成為騙案受害人㗎啦！