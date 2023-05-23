笑看天下：春季反攻 只係吹水

俄烏戰事添變數，烏克蘭總統澤連斯基「走位靈活」，親到日本廣島爭取支援，佢如願跟七國集團（G7）領袖會面，並與多國領袖會談，其中與美國總統拜登嘅雙邊會談，美方除再向基輔提供3.75億美元嘅軍援，更當面向澤連斯基表示，已同意歐洲向烏軍提供F16戰機。

澤連斯基自是喜出望外，形容得到F16戰機係「歷史性決定」！烏克蘭空軍司令發言人更表示，F16戰機將是俄烏戰爭中嘅「局勢改變者」，認為當擁有F16戰機，烏克蘭將贏得戰爭。對此，俄方警告說，西方國家如果向烏克蘭提供F16戰機，將引發巨大風險，俄羅斯將採取必要手段來實現既定目標。

一眾西方政客唯恐天下不亂，美國開綠燈令烏國取得夢寐以求嘅F16戰機，不但擺明同中國啟動嘅「勸和促談」對着幹，更是鼓勵烏克蘭快啲反攻。呢，英國又為烏國提供「暴風影」遠程導彈，為烏軍反攻創造條件。英相辛偉誠絕對係個好事者，佢同荷蘭主張成立「戰機聯盟」，積極鼓勵有F16戰機庫存嘅國家向烏國送出戰機，據悉丹麥和葡萄牙已答應供應。辛偉誠如此推波助瀾，係想烏國快啲打勝仗，還是想見到烏克蘭更加滿目瘡痍？可以肯定，烏克蘭有了F16戰機和遠程導彈，俄烏戰事只會更激烈。

澤氏得到各方支援之際，傳出烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特失守嘅消息，俄總統普京祝賀正規軍及僱傭兵全面解放當地。澤氏則否認有關說法，聲言俄羅斯不能夠擊敗烏克蘭。外人但知巴赫木特經長時間血戰，傷亡慘重，實際情況如何，外人難以掌握。烏克蘭嘅「春季反攻」只係吹水，都已蟬鳴噪聒，或許夏季「反攻」吧？之不過，有了戰機還要培訓一段日子，俄軍會靜待黎明嗎？