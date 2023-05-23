冰鑑春秋：裘千丈假扮周伯通？

民進黨的賴清德最近積極操作網絡拉攏年輕人，最新一個視頻竟自比《射雕英雄傳》中的周伯通，說：「那個周伯通，他自己左右互打，在進入社會之後一定會有很多事情，那我應該要像周伯通一樣，有辦法兩手同時做不同的事情，而且又有辦法做得很好。」

我一直很納悶，這些獨派人士一方面大力推行去中國化，另一方面又很喜歡從中國書中引經據典，腦袋真的不需要去檢查看看嗎？而這次賴清德聲稱年輕時想學周伯通，更是令我驚訝，其囫圇吞棗、現學現賣的荒謬表現，着實令人可笑。如果真是金庸迷，絕不會說甚麼「左右互打」，那叫「雙手互搏」或「左右互搏」；而小說中會這門絕技的從《射雕》到《神雕》共有3人，分別是周伯通、郭靖與小龍女。我真難想像當年才20歲左右的賴清德會希望自己像周伯通而不是像郭靖。若真是如此，他可能年輕時這個病根就種下了。

周伯通在小說中除了武功高強，通篇就是頭腦不清、胡攪蠻纏，和瑛姑私通後還不負責任始亂終棄，算不上是如何高明的人物。但賴清德想要比周伯通卻也差得太多，在我看來，他更像書中的一個小丑角色，鐵掌水上飄裘千仞的騙子哥哥裘千丈。

裘千丈假借弟弟的威名在外招搖撞騙，不是像極了賴清德這位「務實的台獨工作者」，明明恨極了中華民國，卻偏偏要「借殼上市」，言不由衷地喊着台灣不必獨立。而賴清德30年前明明說過自己棄醫從政就是為了台獨，現在不敢講台獨，就說是看到國民黨國家認同「精神分裂」才決定從政，這不明擺着就是個騙子嗎？裘千丈最後抓不到神雕活活摔死，賴清德現在一路攀高，結局到底如何？很快就可以見分曉了。