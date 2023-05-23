激濁揚清：老美訪原爆館依然虛偽

七國集團（G7）領導人齊集日本廣島開會，日前更首度一同造訪廣島市和平紀念公園內的原爆資料館。那一幕東道主日本首相岸田文雄款待美國總統拜登的畫面，並謂透過是次活動傳達原爆真相，是邁向核裁軍所有舉措的起點，令人看得搖頭。

雖然拜登的「前老闆」奧巴馬，2016年已開先例，成為首名在任美國總統前往二戰遭美軍原爆的廣島出席悼念活動，老美如今再度亮相不過是供新聞界影相，惟這樣的畫面就好像電影《無間道》中，劉健明前往浩園向陳永仁墓碑敬禮似的，但當知道多一些細節時，又會發覺它更不簡單。因為根據維基解密公開的美國外交電文指出，奧巴馬在2009年訪日期間，曾打算加入訪問廣島行程，甚至親自為原爆道歉，卻遭日本政府拒絕。

日媒引述電文指，時任外務省事務次官藪中三十二向美國駐日大使表示，奧巴馬如果到訪廣島或長崎，很可能被理解為美國作出「謝罪之旅」，認為是為時尚早。此話便充滿解讀空間了，它是指2009年就是「謝罪之旅」呢，抑或美國是應該為原爆道歉的，只是時機未到？日本人如此大方，山姆大叔便不和你客氣了，到了2016年奧巴馬實現廣島之行，即使原爆受害者想美國人作出道歉，白宮不但斷然拒絕，更指奧巴馬從沒計劃為原爆道歉。

這些都不是重點，皆因當年爆出上述秘聞後，消息指日本政府擔心國內反核組織會趁機借題發揮，反對美日軍事合作，因此才拒絕「謝罪之旅」建議，這才凸顯岸田文雄說甚麼「邁向核裁軍所有舉措的起點」之說，是有多諷刺，至少美國就睬你都傻。畢竟，今次G7只是一次援烏公關騷，借廣島來撈點好像熱愛和平的假象，然後拱火澆油，仗繼續打，傳達的就是這個真相。