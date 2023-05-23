橫眉冷看：贏得最強力後援

上月芬蘭正式加入北約，俄羅斯與北約接壤的邊境，陡然大增一倍，世界兩大政治集團的對立，亦愈趨嚴峻。美國前國務卿基辛格曾反對烏克蘭加入北約，近日他已改變態度，認為俄烏戰爭之後，北約應接納烏國成為新成員。

基辛格不是自打嘴巴，老人家昔日反對烏克蘭加入北約，是明智之舉，今日改而贊成，亦是深謀遠慮，皆因時勢不同，抉擇自然有異。2022年之前，俄烏戰爭尚未爆發，基辛格盱衡世局，為免過分刺激俄羅斯，故建議北約不要將版圖擴展至俄烏邊境。時至今天，國際形勢已然不同，俄羅斯進攻烏克蘭之後，兩國勢成水火，美西方集團與俄國的關係，亦難有轉圜餘地，既然如此，北約倒不如敞開大門，加入生力軍，否則只靠烏克蘭孤軍作戰，很難長時期力拚巨人。

不過，基辛格並非建議烏克蘭馬上加入北約，而是待至停戰之後。俄烏戰爭終究會完結，到時候北約大可以趁機將烏克蘭納入版圖，只要得到美西方的軍事保護，基輔從此便高枕無憂，俄羅斯再想窺視邊境，亦可以休矣。

北約集團的滿肚密計，大抵便是如此，難怪早前法國總統馬克龍禁不住喜上眉梢，說俄羅斯西向之路，將逐漸被堵死，從地緣政治而言，莫斯科已輸掉了烏克蘭戰役。然而，俄羅斯不同於北韓，美西方國家可以圍堵孤立北韓，但要以同樣手法對付俄國，那可不容易。北約與俄羅斯全面對抗，最終只會兩敗俱傷，中國站在兩者之間，最適宜採取中立態度，既不過分開罪美西方國家，也要積極加強中俄兩國的關係。畢竟俄羅斯資源豐富，一旦全面靠向中國，中國崛起之路，將會得到更強力的後援。