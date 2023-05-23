強詞有理：最大贏家

西方輿論認為，俄烏衝突最大贏家是中國，理由是俄羅斯已成為中國的經濟附庸。這種說法顯然有挑撥離間的味道，但中俄關係尤其是經貿關係因這場衝突而變得更加緊密，則是不爭的事實。看看數字就知道，今年前4個月，中俄貿易額超過730億美元，急增逾41%。根據這種勢頭，全年貿易額突破2,000億美元完全沒有問題，甚至很快就能達到2,500億美元的規模。最重要的是，雙方貿易絕大部分以人民幣和盧布結算，基本上已實現去美元化。

2020年中俄貿易額才突破1,000億美元，短短3年就翻了不止一番，速度不可謂不驚人。西方據此認為俄羅斯已成為中國經濟附庸，其實這正是拜西方所賜。倘若不是他們對俄極限制裁，俄羅斯經濟不會全面靠攏中國；倘若不是他們將俄羅斯市場拱手相讓，中國產品不會如此輕易地取而代之。過去俄羅斯民眾普遍迷信西方品牌，對中國產品了解不多，但經過近年的切身體驗，他們對中國產品愈來愈認同。這固然是因為西方品牌紛紛撤出俄羅斯，也因為中國產品價廉物美。

舉個例子，過去俄羅斯進口的工程機械幾乎全是歐美和日本品牌，中國產品很難佔得一席之位，而現在中國工程機械已完全佔領俄羅斯市場。汽車市場也是如此，今年前4個月中國汽車在俄羅斯市場份額暴增2.5倍，佔據俄羅斯汽車市場半壁江山。相對於西方品牌，中國產品性價比高，質量也不斷提升，一旦佔有了市場，就不容易被取代，西方品牌日後即使想重回俄羅斯，恐怕也不容易。俄羅斯畢竟是一個擁有1.4億人口的成熟市場，西方品牌退出，損失的是自己。從這個角度看，中國確實是最大贏家。

很明顯，西方高估了自己，以為本身產品不可替代，俄羅斯離開他們將活不下去。殊不知俄羅斯背後有中國這個大靠山，根本不怕西方制裁。今時今日，中國產品在各個領域都可以完全替代歐美和日韓品牌，甚至猶有過之。早前在上海舉行的車展，許多外國車企高層參觀後大為震撼，他們沒有想到中國汽車尤其是電動車產業發展這麼快，僅僅因為疫情防控而相隔3年，自己就已嚴重落後。

當初美國策動俄烏戰爭，絕對沒有想到中國才是最大贏家；當初西方品牌撤出俄羅斯市場，也絕對沒有想到中國產品能迅速取而代之。後悔吧？來不及了！