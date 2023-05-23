龍吟虎嘯：他們還要冒險賭一鋪

美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基在日本廣島召開的七國集團（G7）峰會見面，拜登送上一份價值3.75億美元的軍火大禮；更讓澤連斯基興奮的，是拜登支持盟友培訓烏軍飛行員使用F16戰機，這是澤連斯基朝思暮想的，如今得其所願。澤氏一直堅信有了F16戰機就能打敗俄軍。

然而就在這個當兒，傳來烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特終於被俄軍攻陷的消息，對此澤連斯基慣性矢口否認，在回答記者提問「巴赫木特是否仍在烏克蘭手中」時，他顧左右而言他，說：「我認為不是，但你需要明白那裏（巴赫木特）沒有建築物。」烏克蘭官員也東拉西扯，說澤連斯基所說的「我認為不是」，不是在回答烏方是否仍然控制巴赫木特，而是不認為俄方宣稱的說法真確。

稍後，澤連斯基又故作神秘地說：「烏克蘭士兵現時執行非常重要的任務，他們位於巴赫木特，我不會透露具體地點，但這表示巴赫木特現時沒有被俄羅斯奪取。」澤氏帶着大家遊花園，顯得很心虛。其實，澤連斯基不必為堅守了200多天終於失守巴赫木特而感到丟人，烏軍能在「絞肉機」裏扛到現在，已經很了不起，大大方方的承認守不住了，大家或會更加佩服他們，然而澤連斯基是習慣性的報喜不報憂，大話連篇，這反而不好。

美國的軍援、盟友的培訓、F16戰機的投入戰場，澤連斯基好不容易得到了「空中神器」想一展身手，所有這一切都在顯示，俄烏之戰還要繼續打下去，而且戰爭會升級，儘管澤連斯基向美國西方保證不會用F16攻擊俄羅斯本土，但這種保證一文不值，因為戰爭的危險性和殘酷性在於，只能是愈打愈狠、愈打愈眼紅、愈打愈要拿出大殺器投入戰場，以求克敵制勝，這樣的戰場決策規律，既是理性的，也是感性的，俄羅斯已警告美國西方此舉將面臨巨大風險。

肯定美國西方也有風險評估，但他們還要冒險賭一鋪。