坦言集：久守易失

美國在日本廣島召開的七國集團（G7）峰會，相對於中國在西安舉行的中國─中亞峰會，聲勢相差太遠。G7會議還有印度、巴西、印尼等多國參與，因而可同期召開美日印澳四方會議，也驅使日韓元首再度會面，整個布局是美國把可以控制、籠絡的各方勢力匯集，顯示其全球霸權的力量。

西安的中國─中亞峰會，是難得的中國與中亞合作，但在全球層次上，卻顯得勢孤力弱，除中亞5國外，沒有鄰近的國家參加。若能有俄羅斯、伊朗參與，聲勢可以擴大，但中國不敢公開地與美國分庭抗禮，也只限於中亞地區問題，不敢提烏克蘭戰爭及其他區外的發展，連阿富汗的問題也避開。相反，美國主導的G7會議卻是大張旗鼓地脅迫各國支持美國的烏克蘭政策，如俄羅斯所批評，是策動對俄羅斯與中國的雙重圍堵，再無掩飾，也以此來號召各國。中美兩個同期的國際會議，強弱分明，在國際上的影響自然是提升美國氣勢，抑壓中國與俄羅斯，中俄兩國對之只作蒼白無力的抗議。

美國追求的是當下和短期的勝利，強勢出擊，以此來克服長期的困難。甚或爭取長期勝利，改變國際關係，通過壓倒中俄的挑戰，使美國的政經霸權可以把其國內問題轉嫁，用中俄等被壓國家的損失來填補美國的長期缺失，使之可以重新壯大。這屬險着，卻是不放棄霸權前提下的最佳戰略。

中國在中亞的布局，是以經貿和政治合作來穩定當地發展以及它們與中國的關係，鞏固西疆，更可能從中亞出印度洋與中東，協助當地復興政治、經濟與文化，是着眼長期，希望達到長治久安。可是這樣的戰略若無當下短期的策略護航，特別是在美國全力搗亂之下，未必容易成功。中國需要有效、高度針對性的戰術來保中亞與中東的和平發展，西安峰會是遠水救不了近火，而自我局限於中亞，顧忌與俄羅斯、伊朗等的公開合作，在烏克蘭問題上畏縮。即使面對日韓挑戰，北約進逼南中國海，台灣問題上美國步步壓迫，中國還是沒有戰略、政策措施與之即時抗衡。

美國是全力建設新冷戰的攻擊體制，中國還不敢明言新冷戰，以此積極和主動對抗。捱打，可能便易失去戰鬥的先機，久守之下，難免有失。中國急切需要即時應對美國攻勢的政策，重點當是轉守為攻，不能猶豫、遲疑。