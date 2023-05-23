政情：自認唱功平平 朱國強拒參賽鬥靚聲

喺議事廳中，唔少議員係唱得之人，例如中西樂器都了得、又唱得嘅工程界議員盧偉國，仲有「立會男團」同「立記梅姐」等，若果加多個「中年好朱音」，大家又點睇呢？

帶校園小記者參觀立會交流 畀晒貼士喇！大家估到未？講緊嘅係教育界議員朱國強呀！話說日前朱國強帶導賞團，佢帶嗰個團係小學嘅一班校園小記者，參觀完之後亦有交流下。朱國強係小學校長，自然好了解學生，佢話班小記者雖然年紀小小，但就好有自信，訪問前做足準備工夫，提問範圍廣泛，可謂有板有眼。

朱校長話小記者唔單止問及教育政策內容，點樣平衡議會同學校嘅工作外，連作息規律，減壓方法都有涉及，態度認真專業。點知突然有小記者問佢會唔會參加中年好聲音喎。乜話？相信都殺朱校長一個措手不及，但佢就微笑回應，話中年好聲音嘅參賽者，歌藝了得，而佢唱功平平，應該連入圍資格都冇。講完，成班小學生都笑晒。

點解班小學生會咁問？相信係事前做過資料搜集，知道朱校長自細就喜歡音樂，識得演奏唔少樂器，例如鋼琴、長笛，結他、夏威夷小結他同手風琴，所以會有咁嘅直接聯想。雖然朱校長話唱功平平，但有網友留言讚佢都唱得唔錯，會唔會改變主意呢？