政情：「無理」申逾期入小組 謝偉俊驚梁美芬影響制度

謝偉俊

立法會一個討論選舉實務安排嘅小組委員會尋日召開首次會議，選完副主席之後，仲發生咗個小插曲喎。原來係有議員想「補飛」？

要求解釋遲報名原因 呢個小組委員會由李鎮強當選副主席，而議員梁美芬就喺5月15日提出逾期加入小組委員會嘅申請，事關呢個小組委員會嘅報名限期係5月8日下晝5點正。而主席陳勇尋日問有冇人反對呢個申請嘅時候，議員謝偉俊（Paul）就有嘢講喎。

其實Paul唔係拒絕梁美芬加入，只不過Paul話梁美芬嘅申請信完全冇講因為咩嘢原因逾期加入，如果冇解釋就通過申請嘅話，Paul就驚會影響制度本身啦，仲話「希望唔好將議會規矩變得太快」添！

陳勇都同意Paul嘅講法，話會喺會後要求梁美芬畀口頭或者書面答覆，再處理佢嘅申請咁話。

梁美芬