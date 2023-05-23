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泳池遇溺 79歲翁不治

【本報訊】昨日下午2時許，黃大仙摩士公園游泳池一名姓馬（79歲）男泳客遇溺，救生員發現將事主救起並送到池邊休息，惟其後他感到不適，繼而昏迷不醒，救生員遂為其進行急救及報案。救護員接報趕至，將事主送廣華醫院搶救，惜終告不治。意外原因有待進一步調查。
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