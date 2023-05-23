古董綿羊仔跣胎自炒 鐵騎士倒地傷

【本報訊】九龍新界3宗車禍5人傷！昨日中午12時許，姓鄧（60歲）男子駕駛古董綿羊仔電單車，沿西九龍走廊往美孚方向行駛至宇晴軒對開，懷疑跣胎自炒翻側，鄧當場倒地腳部受傷，坐於路邊待援。有途經鐵騎士見狀隨即停車，並上前察看鄧的情況。其後，救護車接報到場，將鄧送院治理。

另外，昨晨約10時，一輛電單車與一輛私家車，先後沿染布房街駛至亞皆老街交界時，私家車疑收掣不及撞向電單車，姓何（38歲）鐵騎士當場人仰車翻，並且手腳受傷。救護員接報到場時，姓林（63歲）私家車司機亦報稱頸痛，與鐵騎士一併送院。

年近7旬兩的哥駕車互撼 屯門也於昨凌晨零時許發生車禍，一輛空載的士沿屯門鄉事會路往三聖邨方向行駛，至近屯合街交界時，與另一輛從屯合街轉出之載客的士相撞。疑因衝力過猛，空載的士車身失控打白鴿轉，車尾撞向石壆始停下。空載的士車頭毀爛，頭冚彈開，車窗玻璃散布地上，載客的士亦車身受損。意外中，載客的士姓呂（68歲）的哥無恙，但車上姓黃（39歲）女乘客則頭傷，空載的士姓胡（67歲）的哥亦告手傷，他與黃女俱送院治療。