涉狎孕婦 開價「兩球」博甩身 警稱醉酒非認真

表證成立自辯 6‧21結案陳詞 已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，並揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男警日前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正兩罪表證成立後，被告昨於九龍城法院繼續自辯。他否認犯案，強調因「投其所好」，才說可以賠錢了事，反問「有邊個想畀人屈！」被告又指自己酒量「唔係好叻」，事發時酒後有「少少發酒癲」、「突然跳掣」，故「當時講嘅嘢唔好咁認真！」案件審結，裁判官把案押後至6月21日，讓控辯雙方進行結案陳詞，被告續准保釋。

34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮女事主Ｘ；並向Ｘ及其丈夫Ｙ提議，給予一筆金錢以換取Ｘ不追究針對他的非禮案件，Ｘ於該店任職店長。

被告續自辯時形容Ｙ「好暴力」、「情緒失控」，而且「超級大力」，Ｙ當時拉扯他又篤他的頸。被告稱由於受到威逼，為了逃離危險境地，才投對方所好「咩都講」，說可以賠償「一球」、「兩球」，揚言當時「你話我殺咗人、燒咗間舖，我都會話明啦、明啦！」

向事主夫指「我欠你嘅，兄弟」 控方質疑，被告與Ｙ對質期間，被告從沒為自己辯護，澄清自己沒「搞」過Ｘ。相反，被告卻曾說「我欠你嘅，兄弟」，更叫Ｙ「你打我一身啦」。被告對此反駁指，他曾多次向Ｙ表示事件僅屬誤會，他僅屬「無心之失」，而且就當時情況而言，他寧願讓Ｙ打一次，以便可讓他離開，這較不斷遭Ｙ方打較好，形容這是「兩害取其輕」。

控方再質疑，被告身為警隊高級督察，又攜有警務人員委任證，倘若見有罪案發生，應立即表明身份。被告則說不是隨便可以表露警員身份，加上事主夫婦是「黃」，若他展示委任證，對方會「打多你幾錢肉緊呀！」至於為何他當時不報警求助，他解釋若當時拿出手機，可能會遭Ｙ打爛，手機內的證據或會失去，到時「真係咩都無啦」。他重申事發時沒有非禮Ｘ，形容Ｘ別有用心，說法「非常有創意」、「完全杜撰」。案件編號：KCCC 218/2022