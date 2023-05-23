車藏鐵蓮花球棍 巴籍司機就逮

【本報訊】前晚9時許，執法人員在中環擺花街與閣麟街交界，進行打擊酒後駕駛行動期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查，並在車內檢獲一個懷疑鐵蓮花及一支棒球棍。經初步調查後，私家車上44歲巴基斯坦籍男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」，以及「管有違禁武器」被捕，已被帶走扣查。