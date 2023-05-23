兩刀匪露天車場綁劫司機

【本報訊】治安差，劫案頻，市民出入要小心！前晚有車主在柴灣一露天停車場泊車，甫踏出車外便遭兩名男子持刀行劫，對方搶走一筆現金及多張銀行卡，並從相關帳戶提款後逃走。事主被鞋帶綁手困於車內，花約兩小時才逃脫報案，暫時未知其損失總額。另外，香港仔昨凌晨發生的士連環劫案，匪徒「守株待兔」假扮截車，登上的士後聲稱有刀，要挾司機交出財物。其中一名的哥遇劫後忿忿不平，一直尾隨跟蹤，最終「反將一軍」協助擒賊。

前晚9時許，一名姓鍾（59歲）男子將七人車座駕停泊在柴灣常安街一處露天停車場，準備落車離開之際，暗處突然跳出兩名年約35至45歲的陌生男子，當中有人亮刀指嚇他，並以鞋帶綁起事主雙手，將其禁錮車內。歹徒掠去事主身上約1,600港元現金及400元人民幣，並從車內搜出4張銀行卡，他們用不純正廣東話喝令鍾男講出密碼，繼而前往提款，得手後折返棄卡逃遁。事主並無受傷，至當晚近11時自行鬆綁，並聯絡友人協助報案。

執法人員趕至現場，並在附近一帶兜截，惜無發現，遂圍封七人車範圍調查搜證。據了解，上址停車場閉路電視懷疑失靈，未有拍下賊人作案經過及外貌特徵，案件列作「行劫」跟進，執法部門正了解事主帳戶損失，設法追緝賊人歸案。

的哥遇賊 尾隨跟蹤助抓捕 另一方面，前日凌晨約3時，一輛的士駛經香港仔漁安苑道時，姓郭（55歲）的哥見到路旁一名男子揚手截車，於是將車停下，詎料對方甫上車便聲稱身上有刀，脅迫郭男交出約300元現金後逃走。執法人員到場調查，期間得知附近的利東邨東平樓對開發生相同手法的劫案，另一名姓吳（62歲）的哥亦被搶走300元現金。據了解，有人不甘遇劫，暗中尾隨賊人及向執法部門匯報其去向，人員循線於利東邨道截獲一名姓高（20歲）無業男子，以涉嫌「行劫」將他拘捕扣查。