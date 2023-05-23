滾水淋女子頭 本報介入即擒疑犯

執法部門麻木 查案唔踢唔郁 上周初，一名90後女子於旺角一便利店購物時，疑因碰撞及目光問題招來無妄之災，慘遭店內一名怪婦「兜頭淋」滾水突襲。事主右邊上半身幾無完膚，臉部更有毀容之虞，灼傷之處痛入心脾，惟事後連番報案求助，始終未獲嚴肅處理。本報為民請命，得悉事主的遭遇及徬徨後，即時展開追蹤報道，並且獲得廣泛關注。在重重輿論壓力下，執法部門於事發一周後採取行動，拘捕懷疑涉案的無業婦人，彰顯「遲來的正義」。

本周一早上11時許，姓陳（31歲）女事主致電報案，指她在砵蘭街一間便利店與人發生爭執，期間遭一名女子用滾水灼傷臉部、肩膀及頸部。據悉，陳報案後一直無執法人員到場處理，直至她被送往醫院後，才由院內社工代為向相關部門索取報案編號及紀錄，亦遲遲無人員為她錄取口供，令她大為失望。

37歲無業女遭扣查 陳小姐傷勢嚴重，留院期間不但受身體痛楚煎熬，更晚晚發噩夢，擔心「無面見人」，需要接受心理醫生治療。執法部門「三催四請」仍無回音，陳小姐前日聯絡本報盼討回公道，並且鼓起勇氣展示受創位置，除了右臉二級燒傷，出現大面積紅腫及脫皮，留下永久疤痕，耳朵亦呈紅色及有潰爛情況，至於頸部一處處燙傷痕迹，部分呈深啡色正在結焦，連肩膀位置也有傷口，令人難以想像陳小姐連日抵受的苦楚，以及兇徒手段之兇殘。

報道一出，立即引起公眾嘩然，不少人既同情陳小姐的遭遇，亦指摘執法部門處理敷衍，怠慢職責。面對外界質疑聲音，人員終於有所行動，經翻查相關閉路電視片段後，鎖定目標人物身份，昨日在旺角區以涉嫌「傷人」拘捕一名姓張（37歲）無業女子，她報稱無業，現正被扣留調查。據悉，疑人與受害者並無結怨或債務糾紛，犯案動機有待了解。

據了解，事發當日，陳小姐蹲在便利店貨架前選購商品，期間被一名路過女子撞到背部，她出於禮貌向對方致歉，後來大家再有眼神接觸，女子竟然報以粗言辱罵。陳小姐感到害怕，曾經報案稱遭恐嚇，而該名女子並無離開，更一度拉下口罩向陳投以奇怪笑容。陳之後購買食物加熱，有人突然發難向其淋滾水，並且一邊旁觀她痛極大叫，一邊露出陰險奸笑，繼而揚長而去。