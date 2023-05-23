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紅Van遭淋紅油 緝歹徒

小巴車頭擋風玻璃遭人淋潑紅油。（胡德威攝） 小巴車頭擋風玻璃遭人淋潑紅油。（胡德威攝）
小巴車頭擋風玻璃遭人淋潑紅油。（胡德威攝）
【本報訊】荃灣發生淋油刑毀案。昨日早上6時許，海壩街55號福來邨對開小巴站，有司機取車期間，發現一輛紅頂小巴被淋潑紅油，濺污車頭及擋風玻璃，於是報案求助。執法人員到場記錄小巴損毀情況，正向車主及司機了解近日經營情況，暫未知歹徒淋油動機，案件現列作「刑事毀壞」跟進。
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