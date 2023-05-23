3座大包山造價加碼至13萬 承建商仍耍手

【本報訊】因新冠疫情而停辦3年的長洲太平清醮及搶包山比賽，將於本周五（26日）佛誕當日復辦。然而，作為太平清醮地標的3座40呎高大包山，今年因承建商人手不足及物料問題而拒絕承接，主辦單位改以大型掛畫取代，令部分引頸以待的市民感到失望。長洲太平清醮值理會主席翁志明指，曾表明願意加價4萬元亦無法令承建商改變主意，而3座較小的包山今年續現，康文署舉辦的搶包山比賽則不受影響。

小包山仍會出現 翁志明指，承建商3月底指人手不足，加上物料問題，未能按傳統搭建3座大包山，值理會曾表明願意加4萬元，令造價加至13萬元，但承建商仍拒絕承接。他又指，疫情期間的太平清醮有3座較小的包山，高約10多呎，今年仍會出現，將於佛誕當日用作祭祀，翌日（27日）大會將派發平安包。

值理會日前亦於社交網站發文指，有關承做包山竹架的承建商於3月左右交付報價單，並稱由於物價上升及多年未有使用，需要重新製作竹架，因此提升造價；之後於3月底再回覆，因為人手及體力問題估計未能完成有關製作，請值理會自行處理。

對於只能以平面掛畫取代立體的包山，值理會指因時間倉促，只能作出現今處理的方法，並會檢討此方案，祈望明年會更好。