旅業：廉價團削深度遊吸引力

【本報訊】新冠疫情阻礙旅遊業發展，港府曾推「賞你遊香港」等活動，旨在鼓勵本地團發展，以推動深度遊。但有旅遊業界指出，雖然新冠疫情時，該計劃有助加深港人對本地旅遊的了解，但在全面通關後，大部分訪港旅客為內地旅客，不一定喜愛深度遊，而且廉價團出現，從而減少深度遊吸引程度。旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，本港需加強宣傳深度遊行程，才可改變遊客的行程喜好。

旅行社負責人鄭景明解釋，其實西貢也有世界級地質公園等的深度遊，但深度遊價錢較一般的旅遊景點貴，而且所需行程的時間也較長。他又指，旅客有機會願意付500元進食海鮮套餐，但若當中加價100元，以增加深度遊行程，或令旅客卻步。另一旅行社負責人曾志輝表示，深度遊不是大眾化行程，客群較為特定，而且較重要是需有不同行程可選，以吸引他們再次來港旅遊。

旅議會指增宣傳可加大誘因 曾志輝形容，本港為多元文化的社會，有不少條件發展深度遊，有信心能夠可將業務範圍擴大，例如平時較少旅客到訪的灣仔錫克教廟等。楊淑芬表示，現時僅低於5%入境遊客為跟團訪港，認為自由行遊客參加深度遊的誘因更大，而且長遠而言旅行團需加入深度遊行程，才能提升本港競爭優勢。她又相信，若進行宣傳更多深度遊行程，遊客行程的喜好有可能改變。