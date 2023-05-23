中期檢討 兩電賞罰機制擬開刀

議員促降准許利潤 環團叫開放市場 立法會昨日討論中電、港燈《管制計劃協議》的中期檢討，有議員要求港府必須要調低現時兩電8%的准許回報率，形容「人工任佢哋加」，更質疑兩電開支「無王管」；亦有議員指現時的電費計算方式不合理，要求進行檢討。有環團就呼籲政府開放電力市場，引入創新科技和可再生能源以推動綠色能源發展。環境及生態局就稱，正計劃與兩電在年內進行中期檢討，目前正作相關準備。

質疑「開支無王管 人工任佢加」 立法會環境事務委員會昨日討論兩電的協議中期檢討。議員田北辰認為，港府必須調低現時兩電8%的准許回報率，否則兩電「開支無王管，人工任佢哋加」，最終繼續增加基本電費；他建議政府必須優化賞罰機制，包括參考港鐵做法，將兩電停電事故的時間與罰則掛鈎。他指，「我的建議比較簡單，用港鐵的機制，不論甚麼原因，停電時間短，懲罰少；停電時間長，懲罰多，簡單、易明，有先例沿用便可以。」

電費未反映油價跌幅 指不合理 另一議員張欣宇指，去年6月國際油價急升至約160美元高位，惟至今已回落至約70美元，但油價跌幅仍未反映在電費中，質疑計算方法不合理，直言會大大減低市民對管制協議的信心。另他再追問當局每年會對兩電做多少次穩定性、安全的審核及巡查，又問到去年中電「屯元天」大停電事故，當局有否更新通報機制，要求兩電通報位於內地的電纜情況。環境及生態局局長謝展寰回覆時表示，過去兩年因應能源危機對電價造成壓力，加上去年中電電纜橋及早前港燈停電事故都反映賞罰機制需要關注，有關事件都會納入檢討內容，但政府對今次檢討持開放態度，並無為範圍劃下界線。

對於《管制計劃協議》的檢討，環團香港地球之友除要求兩電履行社會責任，承擔化石燃料價格上漲的部分成本外，亦指港府應考慮開放電力市場，引入創新科技和可再生能源公共事業，以推動綠色能源的長遠發展。

田北辰