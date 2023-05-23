景林邨街頭賭博 拘12男女檢啤牌

【本報訊】將軍澳區執法部門昨日在區內展開打擊非法街頭賭博行動，期間於景林邨一帶拘捕10男二女（52至91歲），涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」，並檢獲啤牌及小量現金。被捕人士現正接受扣查。