5月23日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月23日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
景林邨街頭賭博 拘12男女檢啤牌
被捕人士帶署扣查。
【本報訊】將軍澳區執法部門昨日在區內展開打擊非法街頭賭博行動，期間於景林邨一帶拘捕10男二女（52至91歲），涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」，並檢獲啤牌及小量現金。被捕人士現正接受扣查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230523-0523_00176_226/景林邨街頭賭博--拘12男女檢啤牌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc