上月消費物價按年升2.1%

【本報訊】本港逐漸復常，物價也日漸增加。政府統計處昨日公布最新消費物價指數，上月整體消費物價按年上升2.1%，較今年3月的按年升幅1.7%為高。港府認為，雖然能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，但其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

統計處解釋，按年升幅擴大主要是由於上月的差餉寬免上限較去年同期低，若剔除此項及其他政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為1.8%，較今年3月的1.7%略高。

煙酒升幅最大 錄18.2% 各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒價格在上月錄得按年18.2%的升幅、電力、燃氣及水則上升17.8%、衣履增長6.4%、外出用膳及外賣有4.2%加幅、雜項服務出現2.3%的上漲、交通上升2.2%、雜項物品上升0.8%，住屋上升0.5%。另一方面，綜合消費物價指數在上月錄得按年有3.3%跌幅的類別為耐用物品。

港府發言人表示，能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，但其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控；展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復甦而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。