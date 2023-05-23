溥仁小學擬申辦私立小一 校友會料籌300萬助過渡

【本報訊】因收生差一人不獲開辦小一的獻主會溥仁小學，日前有消息指，教育局已拒絕校方的「特別視學」申請。該校法團校友校董及校友會主席彭少芳昨日表示，經學校和校友會討論，將會申辦私立小一，相信校友會能籌得300萬元款項，協助學校過渡。彭又指，當天有家長學生於室外炎熱天氣下請願，是因為當局不允許讓傳媒一起進場。

家長請願 傳媒被拒同進場 教育局早前表示，當局對於年幼學童在炎熱的天氣下被帶上街的做法深表心痛和關注，呼籲各方應以學生福祉為首要考慮，以理性和具建設性的方式表達意見。就出現家長、學生和校友於炎熱天氣的環境下帶同子女向教育局請願，彭少芳在電台節目上表示，上周六（20日）嘗試向教育局局長蔡若蓮遞交請願信但不成功一事，是因為當局拒絕讓傳媒共同進場，因此家長未有接受工作人員安排入內。

位於黃大仙隸屬43校網的獻主會溥仁小學，自1965年創校至今已58年，該校上月25日向家長發通告指，接獲教育局通知，下學年未獲批准開辦小一，而小二至小六班級結構則維持不變。校方指，對於小一收生「只差一名學生」而未達「開班線」，感到十分難過及不理解。校長余詩慧當時認為局方不近人情，希望能約見蔡若蓮。