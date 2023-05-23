港大物理系助理教授楊易 膺年度物質科學研究員

楊 易

【本報訊】亞洲青年科學家基金項目近日剛公布其首屆研究員入選名單。經過嚴格的遴選過程，該基金選出12位來自亞洲各地、在各自的科學領域上展現出卓越成就和創造力的年輕科研人員，其中來自香港大學物理學系助理教授楊易，就被選為本年度物質科學研究員之一。

致力推動光學領域發展 是次評審針對生命科學、物質科學、數學和計算機科學等領域，得獎者主要以其卓越創造力和研究工作的潛力脫穎而出。他們不但擅於推進科學前沿，並展示其在自身領域的貢獻和潛力，表明他們具備突破科學發現的能力。

楊易對該基金的嘉許表示衷心感謝，又指榮幸能夠獲得該獎項，希望能夠在港大良好的研究環境和氛圍下繼續開展優秀的研究工作，亦期待與不同科學領域的年輕學者多作學術交流和合作。

楊易的研究主要集中在光學物理和光子學。該基金委員會肯定他為納米尺度電磁現象統一框架的發展所做貢獻，並希望支持他在納米光子學、凝聚態物理學和量子光學之間的界面，進一步探索光和物質相互作用。