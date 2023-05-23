房委會擬加辣遏公屋 富戶 世襲

【本報訊】房屋委員會資助房屋小組將於明日開會，據悉擬討論收緊富戶政策和子女加戶等安排外，亦將向委員建議修訂公屋扣分制。房委會的「重錘」加辣，目的料為回收公屋單位作加快安排新戶上樓。

新上樓每兩年申報 縮暫住期 根據規定，現時公屋戶入住首10年不用作任何申報，有消息指為更加善用公屋資源，騰出單位讓有需要人士入住，房委會將在明日舉行的資助房屋小組，建議改為每兩年申報一次；至於早前亦有消息指，過去持有「暫准居住證」的富戶會利用12個月「暫住期」轉移資產，房委會擬將暫住期減少至4個月。

另外，針對住戶如作出虛假陳述，欺瞞房署方面，現時未有禁止有關住戶再申請公屋，房委會建議不准有關住戶5年內再申請公屋。而因濫用公屋被收回單位的住戶，亦由兩年內不准再申請公屋，延長至5年。

至於住戶購買物業後的申報期限，亦會由現時在下一次申報期申報，收緊至簽署臨時買賣合約後一個月內，意味全面收緊富戶政策。

禁為第二名成年子女「加名」 此外，據悉房委會亦擬收緊子女加戶等安排，將影響公屋「世襲」情況，房委會擬建議只容許每間公屋只有一名成年子女，即長者戶主不可以為第二名成年子女「加名」，減少「世襲」問題。另一方面，公屋扣分制亦會「加辣」，消息指建議會將亂拋垃圾、任由寵物隨處便溺，以及胡亂棄置裝修廢料、損毀或盜竊房委會財物等，「加辣」至扣7分和15分，換言之，若住戶破壞單位設施，重犯第二次便會被「叮走」。