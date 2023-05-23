議員：50反修例被捕者 成功約辦回鄉證

【本報訊】2019年反對修訂《逃犯條例》衝突中有逾萬人被捕，3年間仍有超過6,000人未被落案起訴。議員張欣宇昨向本報透露，在他收到約170個求助個案中，執法人員已向約150個案表示已經結案、亦不獲起訴，而約有50個案成功預約和辦理回鄉證，且成功的個案數量也愈來愈多。

約150個案獲通知不起訴 張欣宇指從今年年初至今，求助個案中不少人陸續收到執法人員稱已經結案、可取回案發時物件，現時已有約150個案獲執法人員透過電郵表示不予起訴。他指從案發至今已4年，政府也應給予這部分人一個結果。

對於案件拖延多時，他指明白案件處理需時，因有超過6,000人需處理，但他認為隨着未被落案起訴的個案逐漸得知「結果」，加上區議會換屆選舉和《基本法》23條立法，相信政府和社會對相關事宜可「翻篇」。他早前也稱，希望政府可以加快處理工作，同時定期分批公布尚待處理案件數字，毋須待處理所有個案才正式公布，讓社會知道「件事係向前行緊，避免（社會）不必要的猜測」，認為隨着執法部門公布的數字愈來愈少，相關人士都可以知道自己的案件會有「結果」。

政府早前表示，會在2月內就每宗個案作出決定，包括檢控、繼續調查或銷案等方式處理，及後有消息稱由於涉及人數眾多，情況較為複雜，要延至3月才可以公布，惟至今5月也未有正式公布。