涉長遮扑毀港鐵設施圖縱火 18歲仔受審

【本報訊】有市民在2020年7月1日到港島區遊行，多處發生衝突，多人被捕。其中一名青年被指用長傘扑爆港鐵天后站光管，再企圖毀壞站內「天眼」和顯示屏，之後又走到街上，涉嫌點燃紙箱縱火但不成功。被捕涉案青年被控刑事損壞、企圖縱火等罪，案件昨於區院開審。

天后站4支光管被擊碎 18歲被告黎俊熙，被控兩項企圖刑事毀壞、一項刑事毀壞、一項企圖縱火，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀財產。控方開案詞指，2020年7月1日下午，被告與另一人步行至天后港鐵站，他們均身穿黑色衣服、戴帽及面罩。他們走到該站B出口的閉路電視下方時，雙雙以長傘傘頭扑打閉路電視鏡頭兩至3下，但該鏡頭最後未被損壞。

控方指，兩人及後進入站內，以傘擊碎了天花板的4支光管，之後他們再用傘拍打天花板下的螢幕顯示屏，但螢幕顯示屏沒有損壞。接着，二人離開車站，並沿英皇道往北角方向行走，期間被告曾蹲下嘗試以火機狀物件點火燃燒紙箱，但不成功。兩人最後被截獲，執法人員在被告身上搜出多項物品，包括一個打火機。案件編號：DCCC 154/2022