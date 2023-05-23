政府擬准國安案無罪裁決上訴

【本報訊】政府計劃修訂《刑事訴訟程序條例》，在原訟法庭3名法官組成的審判庭，審理國安案件作無罪裁決出錯時，允許律政司提出上訴。政府昨在立法會一個委員會上指出，現行法例下如審判庭的無罪裁決出現法律上錯誤，但控方無權提出上訴是異常情況，認為將有罪的人判無罪釋放，會造成司法不公，引起嚴重後果，有必要允許控方有上訴權利。

只限法律錯誤前提下 針對何謂法律錯誤，政府指包括法官在解釋法律條文，處理證物出錯，或法官作出異於常理及荒謬的事實判斷，又強調修例不影響法庭獨立審判權及「一罪不能二審」的原則，原訟法庭有無出錯，最終由上級法院判斷。政府建議，若控方有意上訴，在上訴待決期間，應該使用國安法的高保釋標準，將已經被判無罪的被告，羈留扣押或保釋。政府解釋，指要確保案件在上訴庭有裁定前，還原原本狀況，否則當上訴獲批，但被告已經離開，上訴機制就會失去意義。

與會的大律師公會主席指有會員擔心造成不公，希望當局確保被告的權利。多名議員發言支持修例，選委會界別議員簡慧敏表示，既然上訴涉及原訟庭法官法律錯誤，應該按國安法的標準處理答辯人保釋。

另外，法律援助署在2021年10月起，開始落實直接委派名冊律師接辦刑事案件，以取代由受助人提名律師的安排。多名議員關注委派律師的安排及有否設申訴機制，有律師會代表更直言對委派安排難以接受。但政府回應稱，為避免拖長處理時間，不設申訴機制。