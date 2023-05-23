見證歷史變遷 團體倡點線面保育

【本報訊】九龍城見證香港歷史的變遷，現時仍遺留不少舊日足迹，如昔日「三不管」的九龍寨城、九龍市區最後一條圍村衙前圍村、以及在18世紀已興建的龍津石橋等，有不少保育人士曾建議港府應以「點．線．面」方式進行保育及教育工作，讓小朋友認識香港的歷史文化。

龍津石橋 發展啟德時出土 而事實上，早年渠務署開展啟德明渠活化工程，有地區保育人士指明渠的走線與九龍城區內的古蹟相符，如最南有因啟德新發展而被發現的龍津石橋，見證着昔日渡輪貨運的發展；而昔日「三不管」的九龍寨城雖然只餘石牌、小部分圍牆及公園，但現時亦為區內居民最常到訪之地；而現時正進行復修保育的衙前圍村，將有望成為較完整的歷史建築群，最快在2030年完成工程。

屬啟德明渠中上游、原址為大磡村的鑽石山綜合發展區，當局原計劃重建後將內設活水公園，把大磡村具代表性的三件歷史建築物包括飛機庫、機艙堡及大觀園四號石屋（影星喬宏故居），均計劃在公園內重置。活水公園原預計在2021至2023年份的階段完成，再開放予公眾使用；惟在工程進行期間，港鐵處理被列為三級歷史建築的飛機庫、二級歷史建築的機艙堡時，報告指飛機庫結構老化，不適宜在別處重置，也不適合開放給市民參觀，最終只保留了裏面的一些組件；至於機艙堡則暫時被移走，將來會重置在活水公園；而最可惜的是大觀園四號石屋曾經是三級歷史建築，及後因被降級而不獲保留。