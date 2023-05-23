重建多關卡 古諮會勘察稱無古蹟
【本報訊】衙前圍村重建項目（K1）為前土地發展公司留下的25個重建項目之一，自市建局接手後於2007年開展相關重建工作。根據當時私人發展商的原計劃，將興建750個私人住宅單位，惟在當時市民開始關注歷史保育的情況下，有關機構曾多次拋出該村保育方案，如較具爭議是將新建築物升高，讓圍村原址保留，但因新建平台被批評如「棺材板」般遮蓋大部分原有範圍，令市民及保育人士不滿；及至經過漫長的收村程序後，市建局至2016年展開考古發掘工作，嘗試尋找地下的文物情況，包括圍牆、護城河和住屋文化聚落的證據，結果顯示在圍村的東北角與西南角，均發現不同保存程度的圍牆和石製地基，才聘用海外專家進行歷時近7年的文物考古工作。
區會投票方保文物
至於另一爭議是，作為市建局前身的土地發展公司，當年宣布衙前圍重建計劃時，古物諮詢委員會曾勘察擁有600多年歷史的圍村，卻認為當中沒有古蹟，更先後4次表示不反對重建。而現時獲得保存的門樓、「慶有餘」 牌匾及天后宮，卻是當時的黃大仙區議會應村民要求下，以30票支持1票反對，大比數通過保留方案，才迫使發展商原址保留，亦成為日後保育公園的重要古蹟展示。
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