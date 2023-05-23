重建多關卡 古諮會勘察稱無古蹟

【本報訊】衙前圍村重建項目（K1）為前土地發展公司留下的25個重建項目之一，自市建局接手後於2007年開展相關重建工作。根據當時私人發展商的原計劃，將興建750個私人住宅單位，惟在當時市民開始關注歷史保育的情況下，有關機構曾多次拋出該村保育方案，如較具爭議是將新建築物升高，讓圍村原址保留，但因新建平台被批評如「棺材板」般遮蓋大部分原有範圍，令市民及保育人士不滿；及至經過漫長的收村程序後，市建局至2016年展開考古發掘工作，嘗試尋找地下的文物情況，包括圍牆、護城河和住屋文化聚落的證據，結果顯示在圍村的東北角與西南角，均發現不同保存程度的圍牆和石製地基，才聘用海外專家進行歷時近7年的文物考古工作。