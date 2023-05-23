醫健：成視在人：拒絕歧視 解救女性眼疾

「能夠盡一己之力幫助更多女性恢復視力，同時養家活口，實在是意義非凡。」來自孟加拉的Nurun是當地少數的女性眼科醫護，正在努力打破女性宿命，利用自己學識幫助有眼疾的女性脫困。

現時全球有11億人面對視力問題，而女性眼疾患者更比男性多出1.12億人，全因失明都有歧視。基於各種文化或宗教原因，特別是居於低收入國家的女性往往在求診過程遇上種種阻撓，例如經濟能力不足、難以遠行或欠缺私人時間等。

提供津貼及醫療服務 推動性別平等是其中一個解救女性擺脫失明風險的方法之一，奧比斯努力推行新方案，在孟加拉開設多個綠色環保視力中心，借助女性力量拯救更多女視障人士，Nurun就是其中一個每日在中心無私奉獻的女英雄。

Nurun上年正式成為孟加拉綠色視力中心的骨幹成員，由於是同性的關係，女病人在Nurun面前都不再感到尷尬，能夠安心地講出自己的眼睛狀況，再由Nurun為她們安排合適的治療。除此之外，綠色視力中心更會為貧困女性提供津貼或以較低的價錢提供優質的眼科醫療服務，確保所有女性都能得到適切護理。奧比斯