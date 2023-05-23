寓運動治療於遊戲 85%參與長者柔韌度達標

【本報訊】隨着膝關節退化，膝痛問題困擾不少長者。本港有逾三成60歲或以上長者面對膝痛問題，其中退化性膝關節炎最為常見。有組織研發集遊戲及運動治療於一身的應用程式，4年間為1,292名長者訂造專屬運動處方，透過非藥物治療及自我管理，提升柔韌度及平衡力，紓緩痛症。

延緩膝關節退化 由香港聖公會福利協會主辦的長者膝痛管理計劃「無痛E世代」昨日舉行分享會。計劃利用人工智能技術，研發集運動、遊戲、治療3項功能於一身的應用程式「雙膝掌門人」，協助60歲或以上膝患人士，通過遊戲方式完成由物理治療師設計的動作，延緩膝關節退化。

機構發現，大部分參與計劃的長者在柔韌度、下肢肌肉耐力測試、靈活度及平衡力均有顯著提升。其中有近三成參加者在參與計劃前柔韌度不達標；在完成有關運動計劃後，參加者整體柔韌度達標比例已增至八成半，並能於6個月內維持。另一反映長者潛在跌倒風險的靈活度及平衡力方面，參加計劃後的高風險跌倒人士比例亦由27.4%下降至15.4%。

自去年年中開始參與計劃的區氏夫婦認為，計劃能幫助培養運動習慣，有效減輕膝痛問題。區先生多年來一直受膝痛困擾，曾試過物理治療及針灸等方法紓緩痛症。但他表示，相關療程耗時較長且成效有限，認為參與計劃的時間更為彈性，可隨時隨地跟隨應用程式做運動，方便省時。