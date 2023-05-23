學者：確診數字本月初已見頂

【本報訊】本港近日新冠確診個案上升。香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨日在電台節目表示，今次疫情屬「小波幅」並已到頂，最近數天每日有480多至500宗確診個案，已少於本月10至13日期間每日逾500宗，社區新冠病毒監測數字亦反映確診數字在本月初見頂。

社區傳播速度減慢 他續稱，醫管局轄下醫院內科病房已經爆滿，兒科病房亦接近爆滿，雖然住院方面有壓力，但現時因新冠住院個案近3,000宗，已較最高峰時約一萬宗少，而且目前重症個案不多，只佔7%。此外，本港新冠疫苗接種率和感染率高，病毒在社區的傳播速度已經減慢。

他指出，本港疫苗接種率和感染率高，逾90%人已接種首兩針疫苗，逾80%人打了第3針，反映全民有免疫力，但疫苗不是保護市民不會感染，不少人會重複不斷感染新冠病毒，疫苗只是令感染病毒後出現重症或死亡機會減低。

另外，他稱近期有學校爆發上呼吸道感染，可能是因為遇到過去幾年無遇到的病毒，他指天氣已變得炎熱，但仍有學校爆發上呼吸道感染是異乎尋常，呼籲市民盡快接種流感疫苗。