中大研發微膠囊配方 紓緩新冠後遺不適

【本報訊】本港約70%新冠患者在確診後半年仍出現至少一種新冠後遺症徵狀。香港中文大學醫學院昨公布最新臨床研究，發現其研發的口服微膠囊活菌配方，能透過改善腸道微生態，紓緩同系統及器官的後遺症徵狀。是次研究結果早前在腸胃科國際會「消化病學術周」上發表。

研究在2021年至2022年期間招募463名新冠康復者參與，平均49歲，約70%於去年確診Omicron個案。研究以三盲、隨機、安慰劑對照方式進行，將參加者隨機分成兩組，其中一組服用該配方6個月，另一組服用安慰劑半年。

腸道惡菌量降低 研究結果顯示，新冠康復者服用該配方後，5類後遺症徵狀的改善率明顯較對照組高，包括腸胃問題、疲倦、難以集中精神、記憶力問題及整體不舒服，相對效益增加30%至60%不等。此外，腸道益菌數量及微生物多樣性提升，腸道惡菌數量亦降低。

中大醫學院裘槎醫學科教授黃秀娟表示，今次是全球首項臨床研究證明該配方能透過改善腸道微生態，紓緩新冠後遺症徵狀。研究亦證明「菌—腸—腦軸」的重要性，腦功能可透過傳遞腸道益菌的代謝物至大腦而得以改善，反映重整健康腸道，可成為改善新冠後遺症的新策略。中大醫學院院長陳家亮表示，將繼續研發更多腸道微生態的臨床應用。