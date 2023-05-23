離島渡輪申加幅被指過高 區議員：理據過時

【本報訊】6條主要離島渡輪航線去年申請加價，其中，新渡輪由中環至長洲及梅窩的兩條航線擬加價45%；港九小輪3條航線擬加價一倍，包括中環往來坪洲、榕樹灣和索罟灣航線。有區議員質疑加幅理據，認為合理加幅應為5%至10%。

離島區議會交通及運輸委員會昨日商討渡輪加價申請。區議員郭平指，兩間渡輪公司疫情下提出申請，其原因包括乘客量銳減，收入大跌；同時營運成本增加，包括員工薪酬、燃油及保養和維修等開支。

油價已回落 客量亦回升 郭平質疑，兩公司加價理據過時，社會逐步復常下客量可望回升，而油價近月已大幅回落，今年1月國際油價為每桶約80美元，較去年3月約130美元，回落近40%；而且當局持續補貼渡輪公司，除了防疫抗疫基金，更有多項資助，包括豁免船隻牌照費、發還碼頭租金，以及其他特別協助措施。

郭平強調，並非完全反對渡輪航線加價，但認為建議加幅過高，認為加價5%至10%是合理、可接受水平。他又建議當局為渡輪公司增加非票務收入，包括重新考慮優化中環碼頭上蓋，研究增設咖啡店、便利店或超市等，而相關收益可用於穩定票價。

新渡輪發言人表示，燃油開支同人力資源兩方面佔整體營運成本超過70%。燃油開支亦由2020年6月入標時的油價係40美元；在營運牌照在2021年4月生效時已升到68美元， 2022年6月更一度升至176美元高位，近月雖有回落，但截至今年4月仍然是98美元，就算只計由新牌照生效至現在，油價已上升超過44%。發言人又指，現時新渡輪前線人員空缺率已達11%，為維持渡輪服務，有需要安排同事加班，而加班費用的支出是較正職的支出上調，加上即將有不少船員退休，所以新渡輪需要調升薪酬福利吸引人入行。