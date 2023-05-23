城隧實施易通行次日 錄逾3.7萬車輛通過

【本報訊】城門隧道前日起實施「易通行」不停車繳費服務。運輸署表示，由昨日清晨6時至傍晚6時，共有37,621架次車輛通過城門隧道，當中95%的車輛偵測到有安裝車輛貼。該署又指，獅子山隧道則將於下周日清晨5時起實施「易通行」。

的士扣款問題有改善

至於已實施「易通行」兩周的青沙管制區方面，運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主必須在駛經隧道後的14個工作天內補交。曾在「易通行」實施首日，即本月7日使用青沙管制區的車主，最遲補交隧道費的日期為本周四（25日）。逾期繳交者會被徵收175元附加費，而逃避繳交隧道費，每程最高可被罰款5,000元，及有關車輛將不會獲續牌。