城隧實施易通行次日 錄逾3.7萬車輛通過
【本報訊】城門隧道前日起實施「易通行」不停車繳費服務。運輸署表示，由昨日清晨6時至傍晚6時，共有37,621架次車輛通過城門隧道，當中95%的車輛偵測到有安裝車輛貼。該署又指，獅子山隧道則將於下周日清晨5時起實施「易通行」。
的士扣款問題有改善
至於已實施「易通行」兩周的青沙管制區方面，運輸署提醒尚未繳交隧道費的車主必須在駛經隧道後的14個工作天內補交。曾在「易通行」實施首日，即本月7日使用青沙管制區的車主，最遲補交隧道費的日期為本周四（25日）。逾期繳交者會被徵收175元附加費，而逃避繳交隧道費，每程最高可被罰款5,000元，及有關車輛將不會獲續牌。
另外，推動的士發展聯會副主席吳錦華表示，早前約30%業界曾反映，行駛尖山隧道時試過司機卡未能扣除隧道費，最終車主戶口扣數，令車行需花時間與司機覆核及追回隧道費。他表示，上星期「易通行」公司調校司機卡後，情況已改善，相信運作類似使用八達通，若扣款出現問題，需要前往客戶服務中心調校。
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，城隧首日運作「易通行」，情況大致暢順，又指知道的士業界投訴約數十宗，認為數字是預期之內，希望當局繼續微調系統，並與的士業界保持溝通。
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