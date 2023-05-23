申開位設北都鐵路辦 議員轟編制只脹不縮

憂提效僅屬口號 恐部門功能重疊 為配合北部都會區鐵路發展，政府提出開設3個首長級編外職位，以及重行調配一個首長級常額職位，及20個有時限非首長級職位以成立北部都會區鐵路辦事處，總涉及開支每年約4,038萬元。立法會人事編制小組委員會昨審議有關建議，有議員指政府希望透過增加人數做到提速提效提量，屬於「口號式」和「唔科學」，有議員更指「冇可能政府編制只係膨脹唔縮減」，亦擔憂北都鐵路辦和現時的鐵路拓展處功能重疊，導致兩個部門「推來推去」。

議員周小松指目前規劃新田市中心居民可於2030年開始入伙，但相關鐵路規劃要到2034年才完成，擔憂相關市民的交通安排；議員尚海龍也指現時主要口岸如香園圍、沙頭角和文錦渡，不是相關發展的覆蓋範圍，質疑北環綫有沒有相關鐵路站的時間表。運輸及物流局副局長廖振新回應稱，會考慮行政等安排能否壓縮時間表，而初期也會有適當的路面交通作過渡安排，現時發展局也對蓮塘香園圍、新田科技城進行研究，他們也會參與規劃建議。

質疑部門分工角色 關於政府成立鐵路處的進度，議員田北辰指過去港鐵事故頻密，希望政府能夠成立獨立部門處理，不然在財務委員會投票表決時可能會要求記名投票，也「好難支持」；身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀則指鐵路處作為常設政府部門性質與北都鐵路辦不同，質疑是否需要再找一批公務員監督，而過去路政署、機電工程署和土木工程拓展署的職位愈來愈多，指「冇可能政府編制只係膨脹唔縮減」，廖回覆指會考慮雙方意見。

亦有議員擔心北都鐵路辦和現時的鐵路拓展處功能重疊，議員蘇長榮認為鐵路是綜合事宜，不是馬上設立新的部門便可以完成，且現在政府希望增加幾個人做到提速提效提量，是「口號式」和「唔科學」，質疑兩個部門的分工角色。路政署署長陳派明指北都鐵路辦主要負責北都的項目，而拓展處則主要負責香港其他鐵路，如東涌綫、東九龍無軌設計等。

港府：考慮設高鐵站 工程界議員盧偉國也斥從往績來看，當局有很多鐵路項目嚴重滯後，北環綫主線的古洞站早於2014年承諾，指當局「舊債未還又添新債」，廖回覆指政府現在預計會於2023年第四季發表香港未來主要運輸計劃藍圖。

針對港深西部鐵路，議員李鎮強也指有關站點能否做到一地兩檢，擔憂乘客或需落車再轉車，又詢問當局會否在北都加設高鐵站。廖回覆指港深西部鐵路目標能做到一地兩檢，也會考慮設立高鐵站，而北環綫的獨立線不排除會有公開招標的方式。

蘇長榮 港府擬發展多條新鐵路線。 葉劉淑儀 盧偉國