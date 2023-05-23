謀殺案疑犯潛逃非罕見 入屋劫殺案 兇手赴日自殺亡

姓伍疑兇

【本報訊】涉嫌用電鋸利刀殘殺繼母的疑兇已潛逃境外，暫未知去向。除今次案件，早前葵涌入屋劫殺案，疑兇亦是行兇後逃至日本。兇徒犯案後逃離本港，全因本港目前僅與10個國家簽訂移交逃犯協定，包括捷克共和國、印度及菲律賓等，至於與美國及加拿大等國家的相關協定則已中止。

港僅與10國簽移交逃犯協定 港府曾與19個國家簽訂移交逃犯協定，另外與法國也達成了協議，但尚未生效。但自2019年修例風波及《港區國安法》生效後，多國先後宣布中止與本港的移交逃犯協定。目前與港府移交逃犯協定仍生效的10個國家，包括印度、印度尼西亞、南韓、馬來西亞、捷克共和國、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非、斯里蘭卡。換句話說，倘疑兇並非前往上述10個國家，即使知道其行蹤，亦未能即時移交回港。

此外，港府亦曾先後與31個國家有刑事司法協助的協定，目前相關協定仍生效的有21個國家，包括比利時、日本及南韓等。根據協定，雙方提供的協助包括辨認和追尋有關的人及物件、取得證據或文件、執行搜查和檢取的請求等。

以往有本港謀殺案疑犯潛逃境外，最近一宗發生於今年3月14日，63歲女子梁雪卿疑撞破竊賊入屋，在葵涌葵芳閣住所內慘遭鐵筆扑斃，其約值13萬元的金飾及鑽飾被掠去，25歲姓伍疑兇事後潛逃日本。至4月6日，本港接獲日本當局通知，山梨縣郊區發現一具男屍，其手機內遺書聲稱「畏罪自殺」，經指紋比對，證實該男屍為疑兇。