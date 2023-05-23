被問是否知道熟人行兇 劉夫：邊個講

死者丈夫

【本報訊】元朗婦人劉紅莉疑遭繼子謀殺案，劉的姓梁（72歲）丈夫對案件拒絕置評。昨日下午5時許，梁在錦壆路文苑村居所現身檢視電費單與電錶的讀數，對於是否知道疑兇的身份時，他不斷耍手擰頭表示「依家做緊嘢，唔好意思，唔方便，對唔住」，同時又稱「唔了解、唔清楚」。對於執法人員有否向其交代情況，梁不肯再出聲，但記者詢問附近治安情況時，梁則回應「治安幾好」。

當被追問是否希望盡快緝獲疑兇，梁僅以「唔知呀」作回應，記者要他回應多幾句時，他再以「唔方便、唔好意思」作推搪。惟被問及是否知道是熟人所為時，梁則反問「邊個講」，在得悉是執法人員所講時，他即回應「你問番佢哋啦」，又繼續以唔好意思、不願置評等說話拒談案件。

消息稱，劉婦是梁的第二任妻子，梁與首任妻子育有包括疑兇在內的多名兒女，約30年前梁與首任妻子離婚再娶劉婦，兩人再誕下多名兒女。疑兇任職地盤工人，居於元朗區，膝下亦有兒有女，他與劉婦因家庭問題一直有積怨，並知道對方的生活習慣，遂趁她晚上外出散步時犯案。另有街坊透露，梁除有兩間村屋外，還有地出租給車行，應該生活無憂。

租客：點解會做低自己人 租客魏先生憶述出事前遇見劉婦情況，他指當晚泊完車後，撞見對方外出散步，與其打招呼後他如常上樓，惟幾分鐘後得悉她被人殺害直言感到害怕，「生勾勾打完招呼出去散步，突然間話（畀人）冧咗」，並多次指案件「好殘忍，點解會自己人做低自己人，唔好玩啦，全村人都覺得驚訝」。魏又盛讚劉婦與丈夫「好人兼幫得人」，兩人經常在一起，「從來唔會催租，就算遲交10幾日都唔會催，鍾意幾時交就幾時交」。魏又說，見過劉婦其中一名20多歲的兒子兩次，他在日本讀書，過年回港時會陪母親散步，至於其他兒女包括涉案疑兇則未見過。