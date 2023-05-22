冰鑑春秋：大陸生氣台灣就贏？

前英國短命首相卓慧思訪台，民進黨大肆宣揚這是睽違27年後再度有英國前首相到來，象徵台英關係堅若磐石。

但眾所周知，卓慧思在英國歷史上的最大「亮」點，就是上台不足一個月便創下支持度淨值跌至負37個百分點的驚人紀錄，顛三倒四的錯誤政策被炮轟圍剿，只得在就職短短一個多月後黯然辭職下台。這樣一個負面形象遠高於正面的人物，真能對台英關係有所幫助？

與她同為保守黨的英國下議院外交事務特別委員會主席凱恩斯就批評卓慧思訪台是個「虛榮計劃」，是「網紅式作秀外交」，目的只是維持知名度和聲勢，並認為這會讓台海的緊張局勢升高。這位凱恩斯平日也是支持台灣的，這次卻一語道破卓慧思訪台的真正作用，讓民進黨尷尬不已。

主子陷入窘境，狗腿當然要出來洗地幫主子扳回顏面，果然就有綠媒跳出來以「卓慧思訪台又做對了！」撰文，認為她的到來，讓大陸暴跳如雷，顯然就是做了一件對的事情，不然大陸幹嘛那麼生氣呢？看到這篇奇文，很多人應該醒了，這兩年台灣花了大量民脂民膏，接待大量外國政客，真實目的根本不是這些拿了台灣好處的人回去能幫台灣甚麼（實際上也沒有），而是為了讓大陸生氣！只要大陸生氣作出批評，民進黨就可以馬上說：「你看你看，就是因為我們刺到他的痛點，不然他幹嘛回應？」進而宣傳台灣再度獲勝。

這種作為看似阿Q，但在台灣卻真有不少人吃這一套！2024年大選在即，民進黨一定會更加鋪天蓋地操作這類話題，這對世界各國想要賺錢的過氣政客當然是個好消息，但民進黨最後會不會贏我不知道，可台灣卻早已輸定了！