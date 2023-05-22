激濁揚清：日已落帝國遲來的醒覺

英國首相辛偉誠被指出爾反爾，皆因他去年競逐保守黨黨魁時曾承諾當選首相後，將關閉全國所有孔子學院，惟上台後卻「走數」。就着被指對華軟弱的指控，首相府指出禁止孔子學院在英運作「不合理」，有保守黨議員批評有關決定「荒謬」。堂堂英國政府跟着老美屁股反華才是荒謬至極。

除了辛偉誠，沒人會知道他是從哪刻起醒覺，有可能是上月他被拜登一手推開那刻吧。因為此後便出現了英國外交大臣祁湛明發表政策演講，指出英國必須與中國接觸，而不是在「新冷戰」中孤立中國，並呼籲與中國建立「穩健和建設性的」新雙邊關係；派出商業及貿易部國務大臣莊敦文訪問香港，與財庫局局長見面，雙方進一步討論移除市場壁壘，以及增加兩地貿易等議題。一改之前屢以香港民主、人權來亂噏無謂，刺激北京的作風，拒關孔子學院亦是一種遲來的覺悟。

是誰妖魔化孔子學院，指它在傳授漢語的同時也在灌輸有利中國的意識形態，並積極施壓各國抵制孔子學院？不說也知了，又是山姆大叔。作為煽動全球「去中國化」的其中一種齷齪伎倆，老美即使祭出所謂報告，指境內的孔子學院已成為由中國嚴格控制的宣傳武器，認為應該改變或關閉，惟調查卻沒有證據證明有孔子學院職員涉及間諜活動，這已經說明它的說服力有多弱。再者，美國人出了名粗枝大葉，民眾對與美國接壤、同為盎格魯撒克遜人的加拿大近乎無知；美媒連新疆與廣州亦傻傻分不清，試問這種全國上下只滿足於一知半解的風氣下，對於不同文不同種的中國文化，能不出現瞎子摸象，又或為達反華目的而故意抹黑嗎？

辛偉誠只是及時醒覺，撥亂反正，免得步反華笨蛋：特朗普、莫里森、蓬佩奧、卓慧思的下場。