橫眉冷看：憑甚麼取締孔子學院

英國首相辛偉誠上任前，曾信誓旦旦，說會關閉境內所有孔子學院，如今言猶在耳，他卻不惜打倒昨日之我，聲稱一切尚有商量。事實上，強行關閉孔子學院，既不文明也不合理，辛偉誠大抵從沒想過當真執行，當日不過是隨口說說，騙取選票而已。

自從2020年通過《港區國安法》之後，美西方國家聲稱香港變了模樣，言論與思想自由大幅度倒退，與不少極權的第三世界國家並無兩樣。然而觀乎事實，傳播英國文化和英國語言的機構，在香港依舊屹立不倒；有西方宗教背景的大、中、小學，仍然四處林立；甚至不停將「滅共」思想掛在嘴邊的宗教組織，也沒有被取締。香港一如既往，能夠容納多樣文化、多樣思想。相反，口宣崇尚民主自由的大不列顛國，若然勒令將境內30所孔子學院悉數關閉，試問英國人的面子，該往哪兒擱去？

孔子學院不含政治色彩，主要是教授漢語，傳揚中國文化而已，跟英國文化協會，在世界各地傳播英語和英國思想，性質大抵相近。孔子學院的教學內容，是否有刻意「說好中國故事」？我告訴你，要是沒有，那才奇怪。你要學好一種語言，或者一個國家的文化，往往就要對該國懷有溫情與敬意。一個在求學時期就很憎恨英美國家的人，不容易學好英文；一個長期仇視日本的人，恐怕也很難學好日文。同樣道理，入讀孔子學院的人想學好中文，想熟諳中國文化，自然也會傾向於多聽中國的好故事，這跟甚麼「洗腦」教育，壓根兒沒有關係。

辛偉誠其實並不糊塗，上述的道理他大抵明白，如今相位算是坐穩了，這位唐寧街10號的主人也就回歸現實，不再堅持要根除孔子學院了。