筆下風雲：中吉烏鐵路的意義

俄羅斯經過俄烏戰爭一役，被指軍事力量不外如是，法國總統馬克龍揚言，俄羅斯已經輸了，而且淪為中國的附庸。美國前國務卿基辛格最近亦改變看法，認為應讓烏克蘭加入北約，原因之一是「俄羅斯不再是過往的傳統威脅」。俄羅斯是否真的輸了暫且不表，但此消彼長，中國藉俄烏戰爭令勢力更加壯大，卻是不爭的事實。

中國─中亞峰會的首日議程即有重磅消息傳出，談了廿多年的「中吉烏鐵路」終於落實興建，「中國—吉爾吉斯—烏茲別克」一旦有了鐵路連接，不僅運輸時間和成本大降，貨運路程縮短900公里，時間節省7至8天，直接帶動中亞經濟，中國的影響力更是進一步擴展。

事實上，修建中吉烏鐵路的念頭早在90年代已經萌生，3國在1997年簽署合作備忘錄，2002年按照中國提出的方案正式簽署協議，但經歷多番波折，始終欠缺實質進展，最大原因是被俄羅斯卡住。

俄羅斯為了對中亞國家保持影響力，不欲中吉合作削弱俄國的地區領導地位，甚至挑起中俄之間的地緣政治競爭，因此中國在這廿多年來都是一籌莫展。詎料一場俄烏戰爭扭轉一切，俄羅斯終於點頭，最大阻力消失，修建鐵路終於拍板。藉着這條鐵路，中國不僅打通中亞，更可接連歐洲，中國國力大幅伸延，國家主席習近平所說的「百年未有之大變局」，從此又可以得到印證。

從俄羅斯海參崴「重投」中國懷抱，下月起正式成為中國內貿貨物中轉口岸；到俄羅斯不再阻止中吉烏鐵路興建，除反映中俄關係變得緊密和互信，亦是形勢比人強的結果。俄國飽受西方制裁，戰爭又陷入膠着，國力不斷被消耗，敵人的敵人就是朋友，想不全面倒向中國也不可能。