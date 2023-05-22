龍吟虎嘯：海參崴合作美日最驚

俄烏戰爭是在中俄簽訂「不封頂」戰略合作背景下爆發的。美國西方多認為，普京有了這份「不是聯盟勝似聯盟」的戰略協議，對烏克蘭發起「特別軍事行動」、扛住美國西方的全方位制裁就有了底氣。

美國和西方的這片心頭陰影，隨着俄烏之戰的拖延愈加濃重，他們愈加擔憂中俄合作，特別是中國對俄羅斯提供軍事裝備。他們先是無中生有的虛構消息，製造中國打算對俄軍援的「新聞」，聲稱十分關注擔憂；後又發出威脅，警告中國這樣做會有嚴重後果。然而，這些抹黑、猜忌、威嚇都沒有用，法國總統馬克龍就乾脆支持挑撥離間，說是俄烏之戰會讓俄羅斯成為中國的附庸國。

這種離間非常小兒科，本不值一駁，但莫斯科還是要駁斥之。克里姆林宮發言人說，俄中是戰略夥伴關係，與依賴無關。俄國副外長說，西方國家必須習慣一個由克里姆林宮與北京關係密切支撐的世界；西方國家普遍對多邊國際關係體系感到恐懼，這個體系包括幾個獨立中心，特別是俄羅斯和中國。俄國副外長還說，馬克龍和西方領導人將無可避免地接受這個現實。

俄國副外長話音剛落，「這個現實」的一個重大舉動就呈現出來了。中俄宣布，6月1日起海參崴（俄羅斯名：符拉迪沃斯托克港）正式成為中國內貿貨物中轉口岸。這個舉動被稱為「中俄經貿合作在俄烏衝突下的又一個新突破」，也是「中俄地方合作的新突破」，對雙方都是「重大利好」。

海參崴面對日本海，俄羅斯太平洋艦隊司令部駐節此處。海參崴的地理位置，對日本極具威懾，如今中國可以使用這個港口從事內貿貨物跨境運輸中轉，就埋下伏筆，不排除在戰事環境需要下，中俄共同對日作戰下，軍事使用海參崴。今次俄烏之戰和中美國運之戰，已展現出了日本緊隨美國與中俄為敵的態勢，中俄在海參崴的合作，實有重大軍事戰略潛能，這是他們最驚的。