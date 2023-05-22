坦言集：韓戰變越戰

俄羅斯宣稱攻佔了烏東爭持了10個多月的重鎮巴赫木特，即使烏克蘭否認，亦難掩失守真相。美國隨即在日本舉行的G7峰會上，同意北約國家向烏克蘭提供F16戰機，美方願代訓機師。

澤連斯基懇求多月未獲的軍援，今天一下子被答應了，若不是戰場上形勢轉惡，美國提供的海馬斯火箭炮、英國提供的旋風遠程導彈，以及愛國者防空系統沒法扭轉戰局，美國是不會冒戰爭升級的風險提供戰機，俄羅斯對此作出強烈斥責。不過，若俄羅斯只是空言，沒有行動，美國及北約是不會害怕的，他們依恃的是俄方不會動用戰術核武。就連英國提供貧鈾彈給烏克蘭，俄羅斯只是將之炸毀，並沒有採取更激烈的反制行動。

在美國看來，它要在戰場上大大挫折俄羅斯，才可以停戰談判。這與當年韓戰後期一樣，美軍迫切地擴大三八線上的佔領區，企圖重創中國的志願軍，在這樣的戰場有利條件下，才認真進行談判。

巴赫木特失守，烏克蘭宣傳已久的反攻似無着落。北約新供的軍火為俄空襲毀滅，原已武器不足，沒有新的補充，何能反攻？反攻便只能靠導彈、無人機加援助的F16戰機。在俄羅斯核阻嚇底下，美國能做的便僅此選項，變成與俄互鬥消耗導彈、防空導彈及戰機等成本更高的武器。

另一選項是波蘭出兵。波蘭或許有意，北約其他國家特別是法德，應不會同意。烏戰會否進入和談，便要看F16戰機能否令烏軍起死回生？北約及美國又能提供多少F16或同類戰機在烏戰中消耗呢？

對拜登不利的消息是共和黨與其政府在美債限額立法的爭執僵持不下，儘管最終會通過，民主黨政府可能要在財政支出方面有所讓步，或許不在現有開支水平削減，但總的會限制增長。明年政府預算會有壓力，這不會對當前烏戰中美國軍援有影響，但在戰爭消耗日增，若明年不會有新增軍費等，今年的仗便不易打下去。國防工業的生產商會有所觀望。美國若不能在烏戰增加投入，它可以迫使北約其他國家增加投入嗎？

在現時的政治形勢中，戰場上烏軍失利，美國軍援堅持作戰，且擴大範圍，若不能短期內屈服俄羅斯，韓戰模式大有可能轉化為越戰模式，美國泥足深陷，終需撤退。當然在撤退之前，把烏克蘭打個稀爛，把俄羅斯與歐盟的經濟盡情破壞，然後轉身對付中國。