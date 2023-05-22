政情：夫妻肚腩鬥大 佗B林琳輸晒

無論情侶或夫妻喺一啲重要嘅日子都會晒Sweet，議員林琳都唔例外，但喺前日520就有啲特別喇！事關佗緊B嘅佢竟然同老公比併肚腩。應該冇得輸喇！

同事話首胎係細肚啲 相信大家都知520係乜嘢意思。話說林琳喺社交平台貼文，話佢哋嘅愛情結晶品就嚟出世，而腹大便便嘅佢早前上咗深圳影孕照，仲喺周邊飲飲食食玩咗一輪。佢亦上載咗張孕照，話呢張相雖然未執，但佢都覺得好靚。所以趁住佳節拎出嚟分享吓。

呢張相嘅特別之處，在於唔係影住林琳個肚，而係有兩個肚，亦唔係有兩個孕婦。大家想像到未？開估嘞！另一個肚係佢老公，而呢次比併係老公完勝呀！佢話好多同事都話佢個肚比較細，可能係第一胎嘅原因啦，比較似5個月多啲D，但其實佢7月就生，所以好快就可以同寶寶見面嘞！

佢話好似張相咁，肚腩嘅Size點都追唔上佢老公，但就諗老公個肚係用嚟放滿咗對佢嘅愛，所以咁飽滿喎，又話喺懷孕期間老公照顧得佢好好，準備寶寶來臨嘅工夫，老公都做足功課，耐性十足，所以佢要頒個絕世好老公獎畀佢喎。